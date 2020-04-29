Boris Johnson baba oldu

The Sun'da yer alan habere göre, Başbakan sözcüsü yaptığı açıklamada, Başbakan ve nişanlısı Symonds, bu sabah Londra'daki bir hastanede sağlıklı bir erkek doğduğunu duyurmaktan büyük heyecan duyuyor. Annenin ve bebeğin sağlığı çok iyi durumda. Başbakan ve Symonds, muhteşem NHS doğum ekibine çok teşekkür ediyor." dedi

Mart ayında koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören Johnson ise iyileşerek Pazartesi günü işe dönmüştü.