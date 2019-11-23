Bolton'dan 2 ay sonra Trump'a mesaj! 'Söyleyebileceklerimden mi korktular?'

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Eylül ayında Twitter'dan paylaştığı mesajında, ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'dan istifa etmesini istediğini iddia etmiş, Bolton ile arasındaki görüş ayrılıkları olduğunu vurgulayarak "Kendisini Beyaz Saray'da artık hizmetine ihtiyaç duyulmadığı konusunda bilgilendirdim" demişti. John Bolton ise Başkan Trump'a kendi isteğiyle istifasını sunduğunu, Trump'ın ise kendisine "Bunu yarın konuşalım" dediğini söylediğini savunmuştu. Trump'ın görevden ayrılan üçüncü ulusal güvenlik danışmanı olarak kayıtlara geçen John Bolton, o zamandan bu yana basına kapalı bazı etkinliklerde, azil soruşturmasına da damga vuran Ukrayna politikası dahil olmak üzere bazı dış politika başlıklarında Trump'ı eleştirmişti.

"SÖYLEYEBİLECEKLERİMDEN Mİ KORKTULAR?"

John Bolton istifa haberini paylaştığı mesajının ardından Twitter'dan bugüne kadar hiçbir paylaşımda bulunmadı. İki aylık bir sürenin ardından Cuma günü paylaştığı ilk Twitter mesajında ise "İki ayı aşkın bir sürenin ardından yeniden Twitter'da olmak güzel. Hikayenin arka planı için bizden ayrılmayın" diye yazdı.

Cuma günü içinde iki mesaj daha paylaşan John Bolton istifasının ardından şahsi Twitter hesabına erişiminin Beyaz Saray tarafından engellendiğini savundu. İlk Twitter mesajında "Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görevimden istifa etmemin ardından haksız bir şekilde baskılanan Twitter hesabını kurtardık. Devamı gelecek…" diye yazdı.

3 saat sonra bir başka mesaj daha paylaşan John Bolton, "Beyaz Saray kişisel Twitter hesabıma erişimi yeniden sağlamayı reddetti. Söyleyebileceklerimden korktukları için mi? Ortadan kaybolduğumu söyleyenlere: Kusura bakmayın, hayal kırıklığına uğrattım sizi" ifadelerini kullandı.

TRUMP, HESABI DONDURMADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

John Bolton'ın Twitter hesabı, Cuma sabahı Trump'ın telefon bağlantısıyla katıldığı Fox News yayınında da gündeme geldi. Bolton'ın yeniden Twitter'a döndüğüne atıfta bulunan sunuculardan birinin sorduğu "Hesabı siz mi dondurdunuz?" sorusuna Trump "Hayır tabii ki. Bolton'la iyi ilişkimiz vardı" yanıtını vermişti.

Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton azil soruşturması kapsamında gizli bilgilerin paylaşılması sebebiyle hukuki bazı sorunlara yol açabileceği gerekçesiyle bugüne kadar Kongre'de ifade vermeyi reddetmişti. Avukatı Bolton'ın gönüllü olarak ifade vermeyeceğini ancak Kongre'nin resmi olarak kendisine celp göndermesi halinde ifade verebileceğini söylemişti.