Bolivya'da toprak kayması: 64 ev yıkıldı
Bolivya´da meydana gelen toprak kaymasında 64 ev yıkıldı, 88 aile farklı bölgelerde ikametlere yerleştirildi. La Paz Belediye Başkanı Luis Revilla, zarar görenler için sığınma kampı kurulacağını belirtti.
Yerel medya, Bolivya´nın La Paz şehrinde bulunan San Jorge Kantutani bölgesinde toprak kayması meydana geldiğini duyurdu. La Paz Belediye Başkanı Luis Revilla, toprak kaymasında 64 evin yıkıldığını; 88 ailenin ise maddi açıdan zarara uğradığını söyledi. Revilla, bölgedeki evlerin risk nedeniyle önceden boşaltılmış olduğunu; bu nedenle yıkımda kimsenin zara görmediğini söyledi.
Toprak kaymasında zarara uğrayan mağdurlar için sığınma kampı yapılacağı belirtlirken; 2 kişinin kayıp olduğu duyuruldu. Ayrıca, çok sayıda kişinin tahliye edildiği belirtildi.
(DHA)