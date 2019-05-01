Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9492
  • 6,6882
  • 245.16
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Bolivya'da toprak kayması: 64 ev yıkıldı

Bolivya'da toprak kayması: 64 ev yıkıldı

Bolivya'da toprak kayması: 64 ev yıkıldı

Bolivya´da meydana gelen toprak kaymasında 64 ev yıkıldı, 88 aile farklı bölgelerde ikametlere yerleştirildi. La Paz Belediye Başkanı Luis Revilla, zarar görenler için sığınma kampı kurulacağını belirtti.

Yerel medya, Bolivya´nın La Paz şehrinde bulunan San Jorge Kantutani bölgesinde toprak kayması meydana geldiğini duyurdu. La Paz Belediye Başkanı Luis Revilla, toprak kaymasında 64 evin yıkıldığını; 88 ailenin ise maddi açıdan zarara uğradığını söyledi. Revilla, bölgedeki evlerin risk nedeniyle önceden boşaltılmış olduğunu; bu nedenle yıkımda kimsenin zara görmediğini söyledi.

Toprak kaymasında zarara uğrayan mağdurlar için sığınma kampı yapılacağı belirtlirken; 2 kişinin kayıp olduğu duyuruldu. Ayrıca, çok sayıda kişinin tahliye edildiği belirtildi.

(DHA)

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Teoman Serdar Ortaç'ın aranjör fiyatı hakkındaki tartışmasına cevap verdi
Ünlü oyuncu Ezgi Mola: Şu an ortada bir şey yok
'Mutlu yaşlar canım oğlum'
Deren Talu annesi Defne Samyeli'nin izinden gidiyor
Ayrılıktan karlı çıkan Serenay oldu
Yeni nesil yayıncılık sloganıyla başarılı programlara imza atan 360 ekranlarında yarışma tutkunların

Hem Yarıştılar Hem de Eğlendiler!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'de onun gibisi yok!

Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor