Bolivya'da muhtıra sonrası istifasını veren Morales Meksika'ya iltica etti

İstifa eden ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iltica teklifi için Meksika’ya teşekkür ederek, “Kardeşlerim, Meksika’ya gitmek üzere yola çıkıyorum. Politik nedenlerden dolayı ülkeden ayrılmak canımı acıtıyor. Yakında daha güçlü bir şekilde döneceğim” ifadelerini kullandı.

Peru’dan kalkan Meksika devletine ait bir uçağın Morales’i almak için Bolivya’ya gittiği bildirilirken Meksika Dışişleri Bakanı da Morales’in Meksika’ya gitmek üzere uçağa bindiğini açıkladı. 2005’ten bu yana 3 kez seçilen Morales’in bir kez daha seçimlere katılmasını ordu ve muhalifler kesinlikle istemiyor. Boşalan devlet başkanlığı koltuğuna ise, seçimlere kadar Senato başkan yardımcısı Jeanine Áñez oturdu.

SON GECESİNDE BARAKADA YATTI

Morales ülkesinden ayrılmadan önce attığı tweet’te, “Mesa ve Camacho’nun polisin yardımıyla gerçekleştirdiği darbenin zoruyla başkanlığı bıraktıktan sonraki ilk akşamım. Cochabamba ormanlarındaki federasyonlara üye kardeşlerime bize baktıkları için müteşekkirim” diye yazdı. Öte yandan Morales muhalifleri ile destekçilerinin eylemleri dün de devam etti.