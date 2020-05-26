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  3. Bölgedeki Rus savaş uçakları ifşa olmuştu... Bu görüntüleri inkar ettiler
26 Mayıs 2020 Salı 18:41 | Son Güncelleme:

Bölgedeki Rus savaş uçakları ifşa olmuştu... Bu görüntüleri inkar ettiler

Bölgedeki Rus savaş uçakları ifşa olmuştu... Bu görüntüleri inkar ettiler

Rusya, Libya'ya savaş uçağı gönderdiği iddialarını reddetti. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Krasov, "Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgi gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, Rusya’nın Libya’ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bir başka Amerikan korku hikayesi. Bu geçmişteki ABD yönetimlerindekine benzer sahte ve yanlış bilgilendirmedir." dedi.

Krasov, Rus haber ajansı İnterfaks’a yaptığı açıklamada, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığının (AFRICOM), Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı gönderdiğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Rusya’nın Libya’daki şiddetin durmasını desteklediğini ve tüm tarafları müzakere etmeye çağırdığını dile getiren Krasov, "Rusya’nın Libya’ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgi gerçeği yansıtmıyor. Bir başka Amerikan korku hikayesi. Bu geçmişteki ABD yönetimlerindekine benzer sahte ve yanlış bilgilendirmedir." ifadesini kullandı.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı gönderdiği ve Moskova'nın Libya kıyılarında hava sahasını kapatabileceği belirtilmişti.

Rusya'dan Hafter yanlısı Salih'in planına destek

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Libya'nın doğusundaki Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Her iki tarafın da Libya’daki krizi güç yoluyla çözme girişiminin fayda sağlamayacağını ve tüm siyasi güçlerin katılımıyla acilen ülkede yapıcı bir diyalog başlatma ihtiyacı olduğunu vurguladığı aktarılan açıklamada, Lavrov’un 23 Nisan’da Akile Salih’in açıkladığı siyasi çözüm önerisini desteklediği kaydedildi.


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