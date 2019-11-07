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  3. Bölgede gerilim yaratan harita! Komşusuna ait toprakları sınırlarına dahil ettiler

Bölgede gerilim yaratan harita! Komşusuna ait toprakları sınırlarına dahil ettiler

Bölgede gerilim yaratan harita! Komşusuna ait toprakları sınırlarına dahil ettiler

Nepal, Hindistan İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan haritada ihtilaflı Kalapani bölgesinin Hindistan sınırlarına dahil edilmesine tepki gösterdi.

Kyodo'nun haberine göre, Nepal Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Kalapani'nin Birleşik Krallık adına hareket eden Doğu Hindistan Şirketi ile 1816'da yapılan Sugauli Anlaşması uyarınca Nepal'a ait olduğu belirtildi.

Sınır sorunlarının çözümünde tek taraflı kararların kabul edilmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Nepal hükümeti, iki taraf arasında diyalog yoluyla çözülmesi gereken sınır konularında tek taraflı bir kararı kabul etmiyor. Nepal, Kalapani'nin Nepal'in parçası olduğu konusunda net. Nepal'in uluslararası sınırlarını korumaya kararlıyız ve iki dost, komşu ülke arasındaki sınır sorunlarının tarihsel belgeler ve kanıtlar temelinde diplomatik olarak çözülmesi gerektiğine inanıyoruz."  (AA)


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