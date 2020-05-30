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  3. Bölgede gerilim tırmanıyor... 3 günde ikinci Hint İHA'sını düşürdüler!
30 Mayıs 2020 Cumartesi 00:36 | Son Güncelleme:

Bölgede gerilim tırmanıyor... 3 günde ikinci Hint İHA'sını düşürdüler!

Bölgede gerilim tırmanıyor... 3 günde ikinci Hint İHA'sını düşürdüler!

Pakistan, kendi kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de Hindistan'a ait olduğunu iddia ettiği insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Azad Cammu ve Keşmir'in Kanzalvan bölgesinde Kontrol Hattı'nı 700 metre ihlal eden İHA askerler tarafından vurularak düşürüldü.

Pakistan medyasının ordu yetkilerine dayandırdığı bilgiye göre, 3 gün arayla düşürülen ikinci İHA'nın da bölgedeki Pakistan askeri varlığını fotoğrafladığı ifade edildi.

Üç gün önce de Kontrol Hattı'nın Sankh bölgesinde sınırı 650 metre ihlal ettiği iddia edilen bir İHA düşürülmüştü.

Pakistan, geçen ay da aynı bölgede bir İHA düşürdüğünü duyurmuştu.


Bölgede gerilim tırmanıyor... 3 günde ikinci Hint İHA'sını düşürdüler!
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