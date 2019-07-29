Nijerya'da Boko Haram'ın cenazede düzenlediği saldırıda 65 kişi yaşamını yitirdi

Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de düzenlenen saldırıda militanlar, motorsiklet ve pikap tipi araçlar kullandı. Saldırının, kısa süre önce 11 Boko Haram militanının, köylüler tarafından öldürülmesine misilleme olduğu düşünülüyor. Fransız AFP haber ajansı muhabiri, olay yerinde yanmış evler ve kurbanların cesetlerini kaldıran aile üyelerine tanık olduğunu aktardı.

Reuters haber ajansı da, Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, saldırı sonrası başlatılan operasyona hava kuvvetlerinin de katılması talimatını verdiğini bildirdi.

'DAEŞ'İN BATI AFRİKA KOLU'

Boko Haram, yerel dilde "Batı tarzı eğitim günahtır" anlamına geliyor. 2002 yılında kurulan örgüt Nijerya'daki şiddet eylemlerine 2009'da başladı. Örgüt Nijerya'nın kuzeydoğusundaki şiddet olaylarında binlerce insanı öldürdü, yüzlerce kişiyi kaçırdı. Hükümet yetkilileri 30 binden fazla insanın öldürüldüğünü ve yüz binlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtiyor.

IŞİD'e (Irak Şam İslam Devleti) bağlı olduğunu açıklayan örgüt "IŞİD'in Batı Afrika kolu" olarak biliniyor. Nijerya'nın kuzey doğusunda ele geçirdiği bölgede halifeliğini ilan eden örgüt, Çad, Nijer ve Kamerun'da da aktif durumda bulunuyor. Nijerya ordusu, örgütün elinde bulundurduğu kentlerin büyük bir kısmını geri aldı.