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  3. Boeinge hatalı 737 MAX parçaları için 5.4 milyon dolar ceza

Boeinge hatalı 737 MAX parçaları için 5.4 milyon dolar ceza

Boeinge hatalı 737 MAX parçaları için 5.4 milyon dolar ceza

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), uçak üreticisi Boeing’in 737 MAX modellerindeki hatalı kanat parçaları nedeniyle 5.4 milyon dolar ceza öngördü.

FAA’dan gelen yeni ceza, Boeing’e verilen 737 NG modelindeki hatalı parçalar için 3.9 milyon dolarlık cezanın ardından ikinci yaptırım oldu.

Bunun yanında ABD’li şirket, 737 MAX uçaklarını kullanmadan önce pilotlarının uçuş simülasyonu eğitimi alacaklarını açıklamış, ve böyle bir eğitimin gereksiz olduğu yönünde yaptığı önceki iddiaları değiştirmişti.

Ölümcül kazaya neden oldu

Şirket ayrıca, Boeing’in geçen sene iki ölümcül kazaya yol açan 737 MAX modelleri sebebiyle işten çıkardığı CEO’su Dennis Muilenburg’un “kıdem tazminatı almadığını” duyurmuştu. Boeing’e göre, Muilenburg ayrıca 14 milyon dolar değerinde hisse senedi hakkından mahkum bırakılmış, fakat eski CEO’nun 62.2 milyon dolar değerinde emeklilik maaşı alacağı açıklanmıştı.

Boeing hisseleri, Cuma günü kapanışta yüzde 1.91 düşüşle 329 bin 92 dolara geriledi.

(DHA)


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