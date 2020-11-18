  • $7,6862
  • 9,1318
  • 463.132
  • 1294.72
  • Haberler
  • Dünya
  • Boeing 737 Max yolcu uçaklarına uçuş izni verildi
18 Kasım 2020 Çarşamba 20:26 | Son Güncelleme:

Boeing 737 Max yolcu uçaklarına uçuş izni verildi

Boeing 737 Max yolcu uçaklarına uçuş izni verildi
AA

Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık Kurumu, 2 büyük kazadan sonra uçuş yasağı getirdiği Boeing 737 Max uçaklarının yasağını kaldırdı.

Etiyopya ve Endonezya'da toplam 346 kişinin öldüğü uçak kazaları sonrası, Boeing 737 Max uçakları incelenmeye alındı.

Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık Kurumu, 20 ay süren inceleme sonrası Boeing 737 uçaklarındaki hatanın giderildiğini duyurdu.

Uçağın artık uçuş için güvenli olduğu ifade edildi.

Ancak uçakların uçuşa başlaması için pilotların yapılan değişiklikler hakkında eğitim alması gerekiyor.

<p class='MsoNormal'>Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2018'de katıldığı bir televizyon programında 'İbr

Kılıçdaroğlu 2018 yılındaki konuşmasını unuttu mu?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ekrana kilitleyecekler! İşte yeni başlayacak olan tüm diziler...

Hamburger kutusu ve el feneri ile muhteşem fotoğraflar çekmenin sırrı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.