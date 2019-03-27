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Boeing, 737 MAX için yazılım güncellemesi duyurdu

Boeing, 737 MAX için yazılım güncellemesi duyurdu

ABD'li uçak üreticisi Boeing firması, 737 MAX tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımı için bir güncelleme duyurdu.

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Boeing Ticari Uçaklar Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Mike Sinnett,  basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği telekonferansta, 737 MAX tipi uçakların  Hücum Açısı (AOA) sensörlerinin, uçakların yunuslama istikrarını desteklemek  amacıyla tasarlanan MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda ek güvenlik  katmanları sağlayacak bir güncellemenin tamamlandığını açıkladı.

Sinnett, manuel uçuş sırasında uçağın flapları açıkken ve yüksek hücum  açısında devreye girmek üzere tasarlanan MCAS yazılımının analiz, laboratuvar  testi ve simülatör doğrulamasından geçtiğini belirtirken, güncellemenin ayrıca  uçuş sırasında sertifikalandırma testi için Federal Havacılık İdaresi (FAA)  temsilcileriyle birlikte iki test uçuşunun gerçekleştirildiğini bildirdi.

Güncelleme ile birlikte ek güvenlik katmanlarını da açıklayan Sinnett,  "Uçuş kontrol sistemi, bundan böyle iki hücum açısı sensörünün girdilerini  karşılaştıracaktır. Flaplar kapalı olduğu halde sensörler arasındaki uyuşmazlık  5,5 derece veya daha fazlaysa, MCAS devreye girmeyecektir. Uçuş güvertesindeki  bir gösterge pilotları duruma dair bilgilendirecektir." ifadelerini kullandı.

MCAS'ın normal olmayan koşullarda devreye girmesi halinde her yüksek  hücum açısı durumunda yalnızca bir girdi sağlanacağını kaydeden Sinnett, "MCAS’ın  birden fazla girdi sağlayacağı bilinen veya öngörülen başarısızlık koşulları  mevcut değildir." diye konuştu.

Güncellemelerin anormal uçuş koşullarında mürettebatın iş yükünü  azaltacağını öne süren Sinnett, "MCAS, hiçbir zaman pilotun kolu geri çekmesiyle  tersine çevirebileceğinden fazla dengeleme girdisi sağlamayacaktır. Pilotların  her zaman MCAS’ın etkisini geçersiz kılarak uçağı manuel olarak kontrol etme  yetisi bulunacaktır." dedi.

Sinnett, firmanın 21 gün süren pilot eğitimine de ilgili güncellemenin  yansıtıldığını söylerken, onaylanmasının ardından güncellemeye tüm 737 MAX  pilotlarınca erişilebileceğini ifade etti.

Tazminatlar yolda

Boeing 737 MAX-8 tipi uçakların 5 ay içerisinde Endonezya ve  Etiyopya'da iki kazaya karışması üzerine aralarında Türkiye, ABD, Rusya ve  İran'ın da bulunduğu pek çok ülke hava sahalarını 737 MAX-8 ve 737 MAX-9 tipi uçaklara kapatmıştı.

ABD'de hakkında soruşturma da başlatılan Boeing konuya ilişkin çeşitli  açıklamalar yapmış, uçuşların durdurulmasının yerinde bir karar olduğunu ve güvenliği artırmak için bir güncelleme yapacağını duyurmuştu.

Norwegian Air havayolu firması Boeing'e hava sahalarının kapatılması  sonrası uçuş iptalleri gerçekleştirmek zorunda kaldığı için tazminat davası  açacağını duyururken diğer hava yolu firmalarının da benzer bir yol izlemesi  bekleniyor.

(AA)

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