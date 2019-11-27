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  3. BMW yeni nesil elektrikli aracında inek gübresi kullanacak

BMW yeni nesil elektrikli aracında inek gübresi kullanacak

BMW yeni nesil elektrikli aracında inek gübresi kullanacak

BMW, Kaliforniya'daki elektrikli araçları için elektriği inek gübresinden üretmeye karar verdi

Alman otomotiv üreticisi BMW, inek dışkılarının elektrikli arabaların şarj edilmesi için kullanılacağını açıkladı.

Firma Kaliforniya'daki Straus Organik Mandıra Çiftliği ile konu ile ilgili olarak ortaklığa gitti. 

BMW'nin amacı yeni nesil elektritmi araçlarında inek gübresi kullanmak ve oluşan metan gazının temiz enerjiye çevrilmesini sağlamak.

Bunun için Kaliforniya'ya bir metan biyo-çürütücü kuruldu.

İnek gübresinden oluşan metan gazının toplanıp yenilenebilir enerji olarak güç şebekesine gönderilmesi planlanıyor.

Sera gazı sorununun nedenlerinden biri olarak bilinen metan gazı, bu proje sayesinde atmosfere karışmak yerine elektrik üretiminde kullanılacak.

Independent Türkçe


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