BM'nin BAE kaynaklı paramiliter raporu: Libya kıyılarında terör estireceklerdi

BMGK Libya Yaptırım Komitesi’nin uzmanlar paneli, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirketin Libya’da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e destek vermek için Bingazi’de yabancı profesyonel askerlerden oluşan özel bir tim kurma girişimine dair ocak ayında bir ihbar mektubu aldı. AA’nın ulaştığı gizli BM mektuplarının detaylarına göre Dubai merkezli “Fulcrum Holding’’ şirketi, Ürdün’de kurduğu başka bir şirket üzerinden 18 milyon dolar harcayarak 6 savaş helikopteriyle 2 bot satın aldı. Bunlarla Libya kıyıları açıklarında seyreden gemilere baskın düzenleme ve askeri teçhizat araması yapmayı hedefledi.

COĞRAFİ KEŞİF SÜSÜ

Belgeyle ilgili konuşan bir uzman, bu askeri helikopterlere ve botlara yakalanma ve uydudan fark edilmeleri riskine karşı ise coğrafi araştırmalar yaptığı süsü vermek amacıyla Ürdün’de kurulan şirketin logosunun işlendiği bilgisini paylaştı. ABD merkezli yayın organı Bloomberg de 15 Mayıs’ta Dubai merkezli iki şirketin ülkeye kısa süreliğine 20 civarı Batılı paralı askerler gönderdiğini yazmıştı.

BLACKWATER BAĞLANTISI



Paralı askerlerin Lancaster 6 isimli şirketle bağlantısı saptandı. Bu şirketin kötü şöhretli Blackwater’la da bağlantısı bulunuyor.

NATO’DAN UMH’YE DESTEK TELEFONU



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Libya’da meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac’la telefonda görüşerek, ittifakın Libya’nın savunma ve güvenlik kurumlarının inşasına katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Stoltenberg, Libya’da siyasi çözümün Berlin Konferansı ve BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevede yürütülmesi gerektiğini ve NATO’nun BM nezdinde yürütülen siyasi girişimlere tam destek verdiğini belirtti.

HAFTER’İN EN YENİ CİHAZLARI VURULDU



Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü’ne sevkedilen BAE’nin temin ettiği ikinci Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini ve Çin yapımı bir SİHA’yı imha ettiklerini açıkladı. Hava unsurları, hava üssüne üç hava harekatı da gerçekleştirdi. Öte yandan Hafter’e bağlı milislerin, başkentte yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı sivil yerleşim bölgesine roketli saldırısında ölenlerin sayısı biri çocuk 7’ye yükseldi.