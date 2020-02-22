BM'nin Afganistan raporu korkunç! 10 yılda 100 binden fazla ölü veya yaralı

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'daki iç savaşta son 10 yılda 100 binden fazla sivilin öldüğünü veya yaralandığını açıkladı.

AA'nın aktarmış olduğu habere göre, Afganistan'daki BM Yardım Misyonunun yayınladığı rapor, ülkede geçen yıl 3 bin 493 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 bin 989'unun yaralandığını ortaya koydu.

Raporda, Afganistan'da son 10 yılda iç savaşta ölen veya yaralanan sivil sayısının 100 bini geçtiği belirtilirken, 2019'da Taliban'ın hedefi olan sivil sayısının yüzde 21, Afgan ve ABD güçlerinin saldırılarında ölen ya da yaralanan sivil sayısının da yüzde 18 arttığına dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, ABD güçlerinin, Afganistan'da geçen sene 2013'ten bu yana hiç olmadığı kadar bomba attığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Tadamichi Yamamoto, Afganistan'da neredeyse her sivilin süregelen şiddetten bir şekilde şahsen etkilendiğini belirterek şunları söyledi:

"Barış çok gecikmişken tüm tarafların çatışmayı durdurmaya sarılması kesinlikle mecburi. Sivil yaşamlar korunmalı."

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de şu ifadeleri kullandı:

"Savaşan taraflar, kadınların, erkeklerin, kızların ve oğlan çocuklarının, bombalar, toplar, füzeler ve mayınlarla öldürülmesini önlemek için gereken önlemleri almak zorundadır. Aksi kabul edilemez."

Afganistan Milli Güvenlik Şurası, ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında Taliban'ın bu gece yarısından itibaren saldırılarını azaltacağını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Taliban arasında Afganistan'da 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmasının beklendiğini belirtmişti.