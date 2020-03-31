BMMYK koronavirüsle karşı mücadelede Ürdün için 27 milyon dolar destek çağrısında bulundu

Ürdün'ün başkenti Amman'daki BMMYK ofisinden yapılan yazılı açıklamada, mültecilerin ve zorla göç ettirilenlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve korunma tedbirlerinin alınması amacıyla Ürdün'e 27 milyon dolar yardım edilmesi istendi.

Toplanacak paranın hastaneler, klinikler ve acil nakdi yardımlar gibi temel ihtiyaçlar için kullanılacağı belirtilen açıklamada, Japonya'dan alınan fonla Ürdün Sağlık Bakanlığına 1,2 milyon dolar kaynak sağlandığı aktarıldı.

Virüsün yayılmasının önüne uluslararası dayanışma ve iş birliğiyle geçilebileceği ifade edilen açıklamada, Ürdün'de şu ana kadar mülteciler arasında henüz bir vaka olmadığı, ancak virüs için alınan tedbirlerin mültecilere olumsuz yansımalarının yakından takip edildiği kaydedildi.

BMMYK verilerine göre, Ürdün 52 farklı uyruğa sahip 750 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, dün Kovid-19 nedeniyle ülkedeki can kaybının 5'e, vaka sayısının ise 268'e çıktığını açıklamıştı.

AA