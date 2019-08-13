Pakistan'dan BMGK'ya Cammu Keşmir konusunda acil toplanma çağrısı

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sürdürdüğü kısıtlamalar ve Cammu Keşmir'in özel statülü yapısını değiştirmeye yönelik kararına ilişkin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplanması çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, BMGK'ya Cammu Keşmir konusunda acil toplanması amacıyla mektup gönderdiğini belirterek, Hindistan hükümetinin son saldırgan davranışlarının Cammu Keşmir'in uluslararası alanda da tanınan özerk statüsüne bilinçli şekilde zarar verme amacı taşıdığını ifade etti.

Kureyşi, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in statüsüne ilişkin aldığı kararların bölgesel ve uluslararası barışı tehdit ettiğini vurgulayarak, bu kararların bölgede etnik temizlik gibi eylemlere neden olabileceğini bildirdi.

Hindistan'ı ırkçı bir ideolojiye sahip olmakla suçlayan ve Pakistan'ın Cammu Keşmir konusunda sessiz kalmayacağını aktaran Kureyşi, Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki amacının Müslüman nüfusu azınlık hale getirmek olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, BMGK dönem başkanlığını yürüten Polonya'nın Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginliğin tüm Güney Asya bölgesini etkileyeceğini, mektubun BMGK üye ülkeleri arasında müzakere edileceğini söyledi.

HİNDİSTAN, CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜ KALDIRMIŞTI

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi" önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülkeyle ticari ilişkilerini de resmi olarak askıya almıştı.

(AA)