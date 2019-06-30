BMGK, Irak'ın istikrar ve güvene kavuştuğuna inanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı Mansur el-Uteybi, Irak'a istikrar ve güvenliğin geldiğini, uluslararası toplumun içine dönüşünün başladığına tam kanaat getirdiklerini söyledi.

Uteybi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, ziyareti kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Irak'taki Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldiklerini ifade etti. BMGK'nın açık bir mesajını görüşmeler sırasında Iraklı yetkililere ilettiklerini belirten Uteybi, "Güvenlik konseyinin mesajı gayet net ve uluslararası toplumun Irak'ın yanında olduğunu açıklıyor. Irak halkı, ülkenin çeşitli bölgelerinde sivillere yönelik ihlalde bulunup suç işleyen DEAŞ'ın hezimete uğratılmasında büyük bedel ödedi." diye konuştu.

Irak'ın şu anda istikrarı yaşadığını, bölgede sorunların çözümü hususunda ara bulucu rolü oynadığını aktaran Uteybi, "Irak'a istikrar ve güvenliğin geldiğine, uluslararası topluma dönüşünün de aktif bir şekilde başladığına tam kanaatimiz var." dedi. Gazetecilerin Iraklı yetkililerle ABD ve İran arasındaki gerilimin ele alınıp alınmadığı sorusuna Uteybi, "Irak Cumhurbaşkanı ve Irak hükümetinin diğer yetkilileriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede, bu meseleyi tartışmadık. Tam tersine Irak'ın bu konudaki konumu nötrdür ve bölgedeki diğer ülkeler gibi gerilimin düşürülmesi ve sorunların diyalogla çözülmesi için çabalıyor. BMGK'nın tam olarak istediği de budur." yanıtını verdi.

Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında başta Kerkük olmak üzere diğer tartışmalı bölgelerin statüsünü belirleyecek anayasadaki 140. madde hakkında BMGK'nin girişimlerinin ne olacağını sorusuna ise Uteybi, "Bu konuyu da bazı yetkililerle görüştük. BM ve uluslararası toplum, anayasanın uygulanması ve bağlı kalınması noktasında Irak'ı destekliyor. Herkesin de bu yönde girişimlerinin olduğuna inanıyorum. Irak'ta tüm unsurlar arasındaki diyaloğu ve anayasaya bağlı kalmalarını destekliyoruz." cevabını verdi. BMGK Dönem Başkanı Mansur el-Uteybi ve beraberindeki bir heyet dün Bağdat'ta gelmişti.

(AA)