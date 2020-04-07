BM'den koronavirüs karantinasında kadına şiddet uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yazılı açıklama yaparak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının neden olduğu ekonomik ve sosyal sorunlar ile kısıtlamaların dünya genelinde aile içi şiddeti de artırdığı belirtti. BM verilerine göre ise son birkaç haftada ABD, Hindistan, Güney Afrika, Fransa, Türkiye ve Avustralya’da aile içi ve kadına şiddet vakaları arttığı bildirildi.