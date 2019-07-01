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BM'den KKTC'ye geçmiş olsun dileği

BM'den KKTC'ye geçmiş olsun dileği

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı arayarak Taşkent’teki patlamayla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı arayarak Taşkent’teki patlamayla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti. Spehar ayrıca Kıbrıs Rum yönetiminin olayın incelenmesi için ihtiyaç olması halinde katkıda bulunmaya hazır olduğu mesajını da Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iletti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Spehar’a ve Rum Yönetimi’nin konuyla ilgili gösterdiği hassasiyete teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, askeri ve sivil makamların olay anından itibaren gerekli incelemeleri yoğun bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, Türkiye Genelkurmay Başkanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalar ilerledikçe durumun netleştiğini ifade etti.

Bu sabahın ilk saatlerinde olay yerinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bölgedeki çatışmaların doğrudan tarafı olmadığımız durumlarda bile coğrafi konumumuz nedeniyle böylesi bir durumla yüz yüze geldik. Yaşanan olay, bölgedeki çatışmaların bir an önce sona ererek barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi için adımlar atılmasının ivediliğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Gerek adamızda gerekse bölgemizde kalıcı barış için uğraş vermenin ne kadar önemli olduğu herkes tarafından anlaşılmalıdır” ifadelerini kullanmıştı. 

(İHA)

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