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  • BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle yakından takip ediyoruz
17 Kasım 2020 Salı 01:03 | Son Güncelleme:

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle yakından takip ediyoruz

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle yakından takip ediyoruz
AA

Birleşmiş Milletler, Başkan Erdoğan'ında katılımıyla açılan Kapalı Maraş'taki gelişmeleri endişeyle izlediklerini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın birifinginde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kapalı Maraş'a ziyaretinin sorulması üzerine, 'Hafta sonu Maraş'ta yaşanan gelişmeleri endişeyle yakından izlediğimizi söylebilirim.' değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Kapalı Maraş konusundaki pozisyonların değişmediğini ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını dikkate aldıklarını söyleyen Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada'da gerginliği artıracak ve gelecekte diyalog ve görüşmeleri tehlikeye atacak her türlü tek taraflı adımdan kaçınılması çağrısı yaptığını söyledi.

Dujarric, tüm taraflara diyalog çağrısında bulunarak, uygulanabilir ve kapsamlı bir müzakere ve siyasi sürecin canlandırılmasında iki tarafın desteklenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Sözcü Dujarric, ''Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün yolu nihayetinde tarafların elinde.'' dedi.

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