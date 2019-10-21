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  3. BM'den İdlib'e 37 TIR insani yardım

BM'den İdlib'e 37 TIR insani yardım

BM'den İdlib'e 37 TIR insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye´nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib ve kırsalına 37 TIR´dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

 Hatay´ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından TIR´lara yüklenen insani yardım malzemeleri Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndaki işlemlerin ardından İdlib kenti ve kırsalına hareket etti. Gönderilen yardım malzemesi yüklü TIR´ların sayısının çok olması nedeniyle 2 grup halinde gönderildi. Araçlarda bulunan yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.

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