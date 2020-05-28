28 Mayıs 2020 Perşembe 16:45 | Son Güncelleme:
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
BM'den İdlib'e 108 tır insani yardım
Son Dakika Haberleri.. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 108 tırla insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız