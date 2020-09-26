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  • BM'den Atina'ya suçlama! Ege'deki adalarda göçmenler kırılıyor
26 Eylül 2020 Cumartesi 02:43 | Son Güncelleme:

BM'den Atina'ya suçlama! Ege'deki adalarda göçmenler kırılıyor

BM'den Atina'ya suçlama! Ege'deki adalarda göçmenler kırılıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), başta Midilli olmak üzere Ege'deki adalarda bulunan sığınmacı kabul merkezlerinde şartların iyileştirilmesi için “acil insani eylem” çağrısı yaptı.

Midilli Adası’nda bulunan ve ülkenin en büyük sığınmacı kampı olan Moria’da iki hafta önce farklı noktalarda çıkan yangınlar sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yaklaşık 10 bin sığınmacının evsiz kaldığı aktarıldı. Açıklamada, “Ege adalarında çok uzun süredir kabul edilemez koşullarda yaşayan sığınmacılar için uygun çözümlere acil ihtiyaç var” denildi. 

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