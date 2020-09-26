BM'den Atina'ya suçlama! Ege'deki adalarda göçmenler kırılıyor

Midilli Adası’nda bulunan ve ülkenin en büyük sığınmacı kampı olan Moria’da iki hafta önce farklı noktalarda çıkan yangınlar sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yaklaşık 10 bin sığınmacının evsiz kaldığı aktarıldı. Açıklamada, “Ege adalarında çok uzun süredir kabul edilemez koşullarda yaşayan sığınmacılar için uygun çözümlere acil ihtiyaç var” denildi.