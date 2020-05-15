BM'de büyük endişe: Fırtına yaklaşıyor

BM Güvenlik Konseyini video konferans ile Yemen'deki gelişmelere dair bilgilendiren Griffiths, ülke genelinde ateşkes için taraflarla insani yardımlar, ekonomik önlemler ve siyasi sürecin hemen başlamasını içeren taslak anlaşma metinlerini paylaştığını ve görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini söyledi.

İnsani yardımlar ve ekonomik önlemler konusunda taraflar arasında görüş ayrılıklarının devam ettiğini belirten Griffiths, ''Yemen'de çatışmaların sona ermesi uzak değil. BM, uygulanabilir bir yol haritası sundu ve bunu başarmak ise taraflara bağlı.'' dedi.

BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) özerklik ilanının ardından Yemen'in güneyindeki gelişmelerden ise endişe duyduğunu ifade eden Griffiths, ''Büyük bir fırtınanın yaklaşmasından endişe duyuyorum.'' diye konuştu.

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi de ortak bir açıklama yayımlayarak, Yemen hükümeti ve GGK'ye askeri gerginliği azaltması ve çağrısında bulundu.

Konsey, ayrıca GGK'ye Yemen'in birlik ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atan her türlü eylemden vazgeçmesi çağrısı yaptı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

(AA)