BM: YPG savaş suçu işliyor

Deyr Ez Zor bölgesinde, YPG’nin köylülerin de ölümüne yol açtığı, silahsız insanların, çocukların, hamile kadınların öldürüldüğü ve bölgedeki köylülerin terör örgütünün zulmü karşısında protesto gösterileri düzenlediğinin de altı çizildi. Raporda terör örgütünün kamplarında insanların susuz, yemeksiz ve ilaçsız bırakılarak uluslararası insan hakları hukukunun ikinci kez çiğnendiğini de açıklandı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 390’dan fazla insanın kamplardaki yetersizlikler dolayısıyla öldüğünü belirten rapor, kamplarda özellikle kadınlara çok kötü davranıldığı yönündeki iddiaların da soruşturma altında olduğunu belirtildi.

ABD YPG’Yİ KORUMAK İÇİN SİVİLLERİ ÖLDÜRDÜ

15 Ağustos 2019 tarihli BM raporunda ayrıca ABD’nin başını çektiği koalisyon güçleri ve YPG için şu ifadeler yer aldı: “Özellikle YPG’nin desteklenmesi amacıyla düzenlenen gerçekleştirilen hava saldırılarında sivil kayıpların önüne geçmek mevcut operasyonel ve taktik protokollerin gözden geçirilmesi ve güçlendirilmesi gereklidir!”