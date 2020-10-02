BM Özel Raportörü Callamard: CIA'nın Kaşıkçı cinayeti değerlendirmesi açıklanmalı

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğuna ilişkin CIA değerlendirmesinin kamuya açıklanmasını istedi.

AA'da yer alan haberde Kaşıkçı'yı "Suudi Arabistan devletinin öldürdüğünü" belirten Callamard, aradan geçen 2 yılda cinayetin sorumlularının ortaya çıkarılması açısından çok şey başarıldığını düşündüğünü aktardı.

Callamard, "Diğer taraftan, benim ve başkalarının görüşüne göre, uluslararası toplum 'Suudi Arabistan devletinin sorumluluğunu ve suçluların hesap vermesi konusundaki gönülsüzlüğünü' ifşa etmede beklentilerimizin aksine etkili olamadı." dedi.

"Suudi Arabistan yargı sisteminin rehinesi olamayız"

Callamard, gelecek aylarda da uluslararası topluma baskı yapmaya devam edeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Suudi Arabistan'dan pek bir şey beklemiyorum. Ne yazık ki, bir buçuk yıl önce soruşturmaya başladığımda da pek bir şey beklemiyordum. Suudi Arabistan yargı sisteminin rehinesi olamayız. Çünkü siyasi müdahalelere ne kadar boyun eğdiğini biliyoruz. Maalesef, 2019 Ocak ayından 2020 Eylül ayına kadar yapılan duruşmalar şüphelerimizi pekiştirdi. Bu yüzden adalet için başka yerlere bakmamız gerekiyor. Cemal için adalet (Suudi Arabistan'daki) bir mahkemede gerçekleşmeyecek."

"Kaşıkçı, Muhammed bin Selman'ın onayı ile katledildi"

11 Temmuz'da AA'ya yaptığı açıklamada Kaşıkçı'nın katledilmesinde "baş şüphelinin" Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman olduğunu belirten Callamard, bu değerlendirmesini tekrarladı.

Callamard, "Veliaht Prens'in tam bilgisi ve onayı olmadan Kaşıkçı'nın bu şekilde katledilmesi pek olası değil." dedi.

Muhammed bin Selman'ın en yakın danışmalarının da cinayetin "ön planlama aşamasında" rol oynadığının bir gerçek olduğunun altını çizen Callamard, tüm gerçeklerin dolaylı da olsa "Kaşıkçı'yı öldürme emrinin" Veliaht Prens tarafından verildiğine işaret ettiğini dile getirdi.

Callamard, bununla birlikte kendisinin şahsen, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin "doğrudan" Muhammed bin Selman ile ilişkilendirildiğine dair "maddi kanıt" bulamadığına dikkati çekerek, bu noktada ABD istihbaratını işaret etti.

Callamard, "Bu nedenle, ABD istihbarat servislerinin yaptıkları çalışmalar ve topladıkları bilgiler önemli. İşte bu yüzden Muhammed bin Selman'ın cinayetteki sorumluluğuna ilişkin CIA değerlendirmesinin kamuya açıklanmasını talep etmeye devam etmemiz gerekiyor." vurgusu yaptı.

Türkiye'deki yargılamaya övgü

Suudi Arabistan'daki adalet sisteminde Veliaht Prensin yargılanmasının neredeyse imkansız olduğunun altını çizen Callamard, mahkemede cinayetin azmettiricileri yerine "kiralık katillerin" yargılandığını dile getirdi.

Callamard, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yargılamada ilerleme kaydetmesinden memnuniyet duyuyorum. Temmuzda ilk iddianameyi hazırlamalarının ardından eylül ayında da ikinci iddianameyi hazırlamalarına sevindim. Tüm bunların, Türkiye'deki soruşturmanın bütünlüğü açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi kanıtların kamuoyuna açıklanarak uluslararası topluma sunulması önemli."