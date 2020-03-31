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BM: Gelişmekte olan ülkelere 2.5 trilyon dolar destek gerekli

BM: Gelişmekte olan ülkelere 2.5 trilyon dolar destek gerekli

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, gelişmekte olan ülkeler Covid-19 salgınının neden olduğu ekonomik krizle mücadele edebilmek için 2.5 trilyon dolarlık destek paketine ihtiyaç duyacaklar.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) yayımladığı rapora göre düşen emtia fiyatları ve para birimlerinde değer kaybı nedeniyle yüksek sermaye çıkışı ve ihracattan elde ettikleri gelirin azalması sonucunda gelişmekte olan ülke ekonomileri "muazzam bir darbe" yiyecekler.

UNCTAD Küreselleşme ve Kalkınma Stratejileri Direktörü Richard Kozul-Wright, UNCTAD'ın 1 trilyon dolarlık likidite sağlanması ve 1 trilyon dolarlık dolar borcu yardım paketi önlemlerine ihtiyaç duyulacağına dikkat çekti.

UNCTAD raporunda, sermaye kontrollerine ek olarak 500 milyon dolarlık acil sağlık hizmeti yardımına ihtiyaç duyulacağı uyarısı da yapıldı.


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