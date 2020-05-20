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BM, Etiyopya ve Mısır arasındaki baraj anlaşmazlığı konusunda çağrıda bulundu

BM, Etiyopya ve Mısır arasındaki baraj anlaşmazlığı konusunda çağrıda bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya ve Mısır arasında krize yol açan Hedasi Barajı konusundaki çabanın sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Guterres, sözcüsü aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, baraja ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürdüğünü belirterek, şimdiye kadar 3 ülke arasında yapılan görüşmelerde kaydedilen ilerlemeye işaret etti.

Genel Sekreter Guterres, karşılıklı fayda sağlayan bir anlaşmanın elde edilebilmesi için tüm tarafların barışçıl yolla çabalarını sürdürmesini istedi.

Ortak anlayış ve çıkarlar temelinde 3 ülke arasında imzalanan “İlkeler Anlaşması’nın” önemine değinen Guterres, bu prensipler çevresinde kurulmuş dostça bir anlaşmaya doğru ilerleme kaydedilmesini desteklediğini ifade etti.

Yıllardır bölgedeki su rejimiyle ilgili Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında devam eden ve başarısızlıkla sonuçlanan Hedasi Barajı görüşmeleri, son olarak ABD ve Dünya Bankasının ara buluculuğunda Kasım 2019'da yeniden başlatılmış ancak Etiyopya son toplantıya katılmamıştı.

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin 2 kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

AA


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