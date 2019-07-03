BM'den korsan mesai!

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın, PKK teröristi “Ferhat Abdi Şahin” ile BM’nin Cenevre Ofisi’nde üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek anlaşma imzalamasının şiddetle kınandığı bildirildi. Açıklamada, “Gamba’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde SDG’ye komutanlık eden PKK teröristi ‘Ferhat Abdi Şahin’ ile BM’nin Cenevre Ofisi’nde üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek ‘Eylem Planı’ imzalaması, BM adına son derece vahim bir gelişmedir" denildi.

KENDİ KENDİNİ İHLALDİR

Türkiye’nin, söz konusu gelişme üzerine BM makamları nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunduğu vurgulanan açıklamada, “Terörle mücadelede ön sırada bulunması gereken BM’nin, bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez. Bu durum BM’nin terörizmle ilgili aldığı kararların bizzat BM tarafından açık bir ihlalidir” denildi.

BM’nin terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin en ağır insancıl ve uluslararası hukuk suçlarını işlediğini teyit etmesinin, terör örgütünün sicilinin gözler önüne serdiği ifade edildi.

Çocukları insani olmayan koşullarda tutuyorlar

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, BM Cenevre Ofisi’nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyinin 41. oturumunda üye ülkelere hitap etti. Terör örgütü DEAŞ’ın bölgedeki hakimiyeti sona erdikten sonra, yerinden edilmiş binlerce sivilin derme çatma kamplarda “korkunç” ve “insani olmayan koşullarda” tutulduğunu vurgulayan Pinheiro, “Pek çoğu SDG tarafından fiili olarak gözaltında tutuluyor. Bu durum, tıbbi ve insani yardımların yetersizliği nedeniyle bugüne kadar 240 çocuğun ‘önlenebilir ölümlerine’ yol açmıştır.” dedi.

Savaş suçları belgelenmiş oldu

Uzun süredir 11-16 yaş çocukları savaştırdığı bilinen YPG/PKK, skandal anlaşmayla bu durumu ilk kez kabul etmiş oldu. Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin’de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ve barınma yerlerinde ele geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan çocuk savaşçıların fotoğrafları servis edilmişti. 1949 Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmeleri, çocukların asker olarak kullanılmasını yasaklıyor.