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02 Ocak 2021 Cumartesi 00:16 | Son Güncelleme:

BM diplomatı New York'ta ölü bulundu

BM diplomatı New York'ta ölü bulundu
DHA

İsmi henüz açıklanmayan Birleşmiş Milletler (BM) diplomatının New York'taki bir apartman dairesinde ölü bulunduğu açıklandı.

İsmi henüz açıklanmayan kadın diplomat, ABD’nin New York kentinde bulunan bir apartman dairesinde bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, polisten yapılan açıklamada, 38 yaşında olduğu belirtilen kadın diplomatın odada yüz üstü yatmış şekilde, boynunda bir kemerle bulunduğu ifade edildi.

Odada antidepresan ilaçların da bulunduğu belirtildi. Odada yapılan incelemede bir cinayet şüphesi olmadığı ifade edilirken; intihar ihtimalinin üzerinde durulduğu aktarıldı.

Apartmanın kapıcılarından Hernan Avila, “Burada iki yıldır yaşıyordu. Herkes kötü hissediyor. Gerçekten çok iyi biriydi” dedi. Birleşmiş Milletler’den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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