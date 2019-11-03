BM: Assange ölmek üzere

Birleşmiş Milletler İşkence Özel Raportörü Nils Melzer, İngiltere’de tutuklu bulunan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın kötü ve keyfi muameleye maruz kaldığını ve hayatının tehlikede olduğunu dile getirdi. Assange’ın durumu hakkında açıklamalarda bulunan Melzer, “insanlık dışı” olarak nitelendirdiği tutukluluk şartlarının İngiliz makamlarınca iyileştirilmemesi halinde, içinde bulunduğu durumun Assange’ın hayatına mal olabileceğini ifade etti. Avustralya vatandaşı 47 yaşındaki Julian Assange “kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmek” suçundan, yaklaşık bir yıllık hapis cezasını çekmek üzere geçen nisan ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunuyor. Assange daha önce de, hakkındaki tecavüz suçlaması ile ilgili olarak İsveç’e sınır dışı edilmemek için yedi yıl boyunca Ekvador’un Londra büyükelçiliğine sığınarak, burada yaşamıştı.