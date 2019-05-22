BM: ABD-Çin ticari sürtüşmeleri herkes için zararlı

China Daily'nin haberine göre, Harris kısa süre önce basına yaptığı açıklamada, Çin ile ABD arasında şu ana kadar fikir birliğine varılmamasından büyük kaygı duyduğunu vurguladı.

Harris, ticari sürtüşmelerin yalnızca iki ülkeyi değil, küresel ticaret sistemine katılan diğer birçok ülkeyi de etkilediğini söyledi.

Hiçbir tarafın süregelen ekonomik ve ticari sürtüşmelerden kazanç elde edemeyeceğini artık herkesin anladığının altını çizen Harris, ticari sürtüşmelerin küresel ekonomideki aşağı yönlü riskleri arttırdığına ve bunun da sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını daha da zorlaştırdığını vurguladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi uluslararası kuruluşların küresel ekonomi için bu yılki büyüme öngörülerini düşürdüklerine de dikkat çeken Harris, diğer uluslararası kuruluşlar gibi, BM'nin de küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağı görüşünde olduğuna işaret etti.

"Ticaret savaşı"ndan kaçınılabileceğini vurgulayan Harris, çok taraflı ticaret sistemindeki uluslararası kuruluşların arabuluculuk işlevlerinin de bulunduğunu anımsattı.

Harris, konuya ilişkin taraflara, benzer ekonomik ve ticari sürtüşmelerin tekrarlanmamasını güvence altına almak amacıyla söz konusu kuruluşları güçlendirerek, bu çerçevede tartışma yapma çağrısında bulundu.

(DHA)