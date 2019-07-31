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BM: 2018 yılında 12 bin çocuk savaş veya çatışmalarda öldü ya da yaralandı

BM: 2018 yılında 12 bin çocuk savaş veya çatışmalarda öldü ya da yaralandı

Yeni yayınlanan Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, 2018, silahlı çatışmaların çocukları etkilediği en kötü yıl olarak tarihe geçti. 2018 yılı boyunca, 12 bin çocuk silahlı çatışmalar sonucu öldü ya da yaralandı.

Genel Sekreter Antonio Guterres, çocuklara karşı benzeri görülmemiş ihlallere karşı dehşete düştüğünü söyledi. Çocuk ölümleri en çok Afganistan, Filistin, Suriye ve Yemen’de görüldü. BM’ye göre, çocuklara karşı işlenen suçlar cinsel istismar, okul ve hastane saldırıları gibi saldırıları da içerdiğinde, sayı 24 bine ulaşıyor. 2005’den bu yana hazırlanan raporlarda, 2018 senesi, çocuk ölüm ve yaralanmalarının en fazla olduğu yıl olarak tarihe geçti.

ÇOCUKLARIN EN KÖTÜ ETKİLENDİĞİ ÜLKELER: AFGANİSTAN, YEMEN VE SURİYE

2018 yılında, Afganistan’da 3 bin 62 çocuk hayatını kaybederken, bu sayı ülkede ölen insan sayısının, yüzde 28’ini çocukların oluşturduğu anlamına geliyor. 2’nci sırada bin 854 çocuk ölümüyle Suriye gelirken, üçüncü sırada bin 689 çocuk ölümüyle Yemen yer alıyor. İsrail-Filistin çatışmalarında, 59 Filistinli çocuk hayatını kaybederken, 2 bin 756 çocuk ise yaralandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail-Filistin gerginliğinde ölen ve yaralanan çocukların sayısındaki artış için kaygılı olduğunu dile getirirken, İsrail’e bir an önce aşrı güç kullanımını azaltma çağrısı yaptı.

DHA

 

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