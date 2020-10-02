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  • Bloomberg'in 4 ay önce yazdığı makale önem kazandı: Trump'ın testi pozitif çıkarsa ne olur?
02 Ekim 2020 Cuma 09:58 | Son Güncelleme:

Bloomberg'in 4 ay önce yazdığı makale önem kazandı: Trump'ın testi pozitif çıkarsa ne olur?

Bloomberg'in 4 ay önce yazdığı makale önem kazandı: Trump'ın testi pozitif çıkarsa ne olur"
AKSAM.COM.TR

ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, hem ülke içi siyaset hem de küresel piyasalar ısınmaya başladı. Bloomberg'in 13 Mayıs'ta yayımladığı “Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıkarsa ne olur?” başlıklı haberi, siyasi ve ekonomik muhtemel senaryoları masaya yatırdı.

Bloomberg’in 13 Mayıs 2020’de yazıp sık sık gündeme getirdiği “Trump’ın koronavirüs testi pozitif çıkarsa ne olur?” başlıklı haberi, ABD Başkanı Donald Trump’ın testinin pozitif çıkmasının ardından önem kazandı.

Aksam.com.tr’nin Bloomberg’den aktardığı habere göre, Trump’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının hem ABD siyaseti açısından hem de küresel ekonomi açısından büyük etkilere sebep olabileceği belirtildi.

BAŞKANLIK KOLTUĞU EL DEĞİŞTİREBİLİR

Beyaz Saray yetkilileri ve konuyla yakından ilgilenen uzmanların görüşlerine yer verilen haberde, “olası terör veya nükleer kaynaklı saldırıları için bir protokol bulunduğu” kaydedildi.

Trump’ın başkanlık görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi ihtimalinde koltuğun ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e geçeceği yazılan haberde, virüsün anayasal bir krize sebebiyet verecek boyuta ulaşması durumunda görevin sırasıyla Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pence’e geçeceği bildirildi.

PİYASALAR ÇÖKEBİLİR

Başkanlık koltuğunda outran Donald Trump’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yerel ve küresel piyasaların olağanüstü sarsıntılar yaşayabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın da benzer bir süreci sağlıklı bir şekilde atlatmış olmasının, piyasalardaki muhtemel etkileri azaltabileceği görüşünde buluştu.

Jeopolitik risk danışmanlığı firması Eurasia Group’un yöneticisi Ian Bremmer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

“Eğer Trump koronavirüse yakalanır ve görevini karantinada sürdürmeye devam ederse can sıkıntısından çılgınlar gibi tweet atabilir. Bu da piyasalarda bir dizi dalgalanmaya sebep olabilir.”

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Dizi bitti, arkadaşl

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