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  3. Bitti denilen DEAŞ, Münbiç'te YPG-PKK'yı nasıl vurdu?

Bitti denilen DEAŞ, Münbiç'te YPG-PKK'yı nasıl vurdu?

Bitti denilen DEAŞ, Münbiç'te YPG-PKK'yı nasıl vurdu"

Terör örgütü YPG'nin Münbiç'te DEAŞ'ın bombalı saldırısıyla ağır kayıplar vermesi kafaları karıştırdı. Örgütün ABD'nin yoğun lojistik desteğiyle Suriye'nin büyük kısmında DEAŞ'ı yok ettiği açıklanmıştı.

Türkiye’nin ABD ile geçen yıl yaptığı mutabakata göre terör örgütü YPG/PYD’nin aylar önce boşaltması gereken Suriye’nin Münbiç kentinde örgütün askeri toplantısı sırasında yaşanan patlamayı bir başka terör örgütü DEAŞ üstlendi. Aralarında YPG/PKK’nın sözde Münbiç sorumlusu terörist elebaşlarından Robar Münbiç ve 6 YPG/PKK’lı terörist, askeri meclis binasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda ölmüştü. Suriye'de işgal ettiği bölgelerde ABD'nin geniş lojistik ve istihbarat desteğiyle DEAŞ'ı büyük oranda yendiğini açıklayan YPG'nin  bu şekilde ağır bir kayıp vermesi ise kafalarda soru işaretleri yarattı.

GİZLİ İŞBİRLİĞİ 

Münbiç aynı zamanda Türkiye ve ABD’nin ortak devriye faaliyeti yürüttüğü bir bölge. ABD bölgede DEAŞ tehdidinin tamamen silindiğini ifade etmişti. Ocak ayında yine Münbiç’te bir lokantaya düzenlenen bombalı saldırıda 4’ü ABD askeri, 19 kişi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı. İntihar saldırısını bir süre önce YPG’nin hapisten serbest bıraktığı DEAŞ’lı bir teröristin işlediği ortaya çıkmıştı. Münbiç şehir merkezi giriş ve çıkışlarında oluşturulan tüm arama noktalarını YPG’nin kontrol ettiği, zaman zaman da ABD öncülüğündeki koalisyon gücü askerlerin de bu noktaları denetlediği biliniyordu. 

IKBY: PKK Sincar’da kaos yaratıyor, gitmeli 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, Musul’un Sincar ilçesinde konuşlanan terör örgütü PKK’nın bölgede kaos çıkardığını belirterek, örgütün bir an önce Sincar’ı terk etmesi gerektiğini yineledi. Dizayi, örgütün DEAŞ’ın Ezidileri hedef almasını bahane edip Ağustos 2014’ten bu yana Sincar’da bulunduğunu dile getirdi.

Macaristan’dan örgüt finansörlerine hapis cezası

Macaristan’da mahkeme, terör örgütü YPG/PKK üyesi evli çift için kararını açıkladı. Macar Haber Ajansı'nın (MTI) haberine göre, Szeged şehir mahkemesinde  görülen davada sanıklar, ‘’terörü finanse etmek suçundan’’ iki yıl hapis cezasına  çarptırıldı ve 8 yıl boyunca Macaristan’a girişleri yasaklandı.

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