Bisikletle dünyayı gezdi Türklere hayran kaldı

Ülkesinde garsonluk yapan Alman Magnus Nette, Türkiye’de birkaç ili gezdikten sonra İran, Kırgızistan ve Türkmenistan’dan geçerek turunu, Çin’de bitirmeyi hedefliyor. Seyahati kapsamında 5 ayda 6 bin kilometre pedal çeviren Magnus Nette, “Doğu Avrupa insanları, özellikle Türkler çok iyi insanlar. Çok misafirperver ve arkadaş canlısı. Beni sürekli çay içmeye ve yemek yemeğe davet ediyorlar” dedi. Bazen otelde kalsa da konaklamayı genellikle kamp alanlarda çadır kurarak yaptığını anlatan Nette, yolculuğunun keyifli geçtiğini belirtti.