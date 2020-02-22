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Birçok ilde eğitime ara verildi! Komşuda alarm

Birçok ilde eğitime ara verildi! Komşuda alarm

İran'ın Tahran, Kum, Erdebil, Elburz, Merkezi, Gilan, Hemedan ve Kazvin eyaletlerinde yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle eğitime ara verildi.

İran'da yeni tip Corona virüs vakasının ortaya çıkmasının ardından ülke yönetimi önlem almaya devam ediyor.

Tahran, Kum, Erdebil, Elburz, Merkezi, Hemedan, Kazvin ve Gilan eyalet yönetimlerinden yapılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler ve dini eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Bazı eyaletlerde 1 gün, bazılarında 2 gün, bazılarında ise 1 hafta boyunca eğitim yapılmayacağı ve bu sürelerin uzatılabileceği kaydedildi.

Ülkedeki tüm spor müsabakaları 10 güne kadar ertelendi, tüm sanatsal faaliyetler de iptal edildi.

(AA)


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