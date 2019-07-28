'Bir hafta gece yürüdük sadece su ve ekmek yedik'

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’da 20 Temmuz’da silahlı kişilerce kaçırılmalarının ardından operasyonla kurtarılan 4 Türk vatandaşı, Türkiye’nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi. Başkent Abuja’ya yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Kwara eyaletinden helikopterle getirilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, “Olayın başından itibaren Nijerya makamlarıyla irtibat halindeydik” dedi. Kurtarılan Türk vatandaşlarından Yasin Çolak oturdukları kafeden kaçırıldıktan sonra motosikletlerle ilerlediklerini, bir hafta boyunca gece yürüdüklerini, gündüz ise beklediklerini belirtti. Çolak, “Gündüzleri ormanda bekliyorduk, geceleri ise devamlı yürüyorduk” dedi. Bir hafta boyunca sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini dile getiren Çolak, “Su ve ekmek, bazen de tarlalardan geçerken bulduğumuz karpuz gibi şeyleri yedik. Bu süreçte bize yardımcı olan yetkililere çok teşekkür ederiz” dedi.

KİMSEYE FİDYE ÖDENMEDİ

Silahlı kişiler 20 Temmuz’da Seyit Keklik (25), Yasin Çolak (33), Ergun Yurdakul (35) ve Şener Apal’ı (40) Gbugbu’daki bir bardan kaçırmıştı. Bu kişiler son olarak 100 milyon Nijerya Naira'sı (1 milyon 550 bin TL) talep etmişti. Kurtarılan 4 Türk vatandaşı için herhangi bir ödeme yapılmadığı ortaya çıktı. Türklerin kurtarılması için operasyonu yöneten polis komiseri Kayode Egbetokun, silahlı kişilere hiçbir ödeme yapılmadığını söyledi. Egbetokun, operasyonun 24 saat sürdüğünü belirtti. Egbetokun, 6 kişilik silahlı çetenin ele geçirildiğini de açıkladı.