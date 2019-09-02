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  3. Bir garip olay! Maymun kediyi rehin aldı

Bir garip olay! Maymun kediyi rehin aldı

Bir garip olay! Maymun kediyi rehin aldı

Tayland’ın doğusundaki Rayong kentindeki bir evin etrafında gezmekte olan yavru bir kedi, bir maymun tarafından rehin alındı. Kediyi sıkıca tutup bir çatıya çıkaran maymun, insanların çığlıkları arasında muzunu yemeye devam etti.

Daily Mail’de yer alan habere göre, korku içinde “Kediyi incitme, onu rahat bırak!” diye bağıran insanlara aldırış etmeyen maymun, kediyi bir türlü serbest bırakmadı. Hayvanların kısa süre sonra gözden kaybolmasının üzerinden 48 saatten fazla zaman geçmesine rağmen kedinin akıbeti henüz öğrenilemedi.

Mahalle sakinlerinden Chantra Sakulphitak, maymunun pazar sabahı kediyle birlikte yeniden görüldüğünü, fakat maymunun bir daha ortaya çıktığında yanında kedinin olmadığını belirtti. O andan itibaren her iki hayvanın da bir daha görülmediğini aktaran Sakulphitak, “Maymunun kediyi öldürüp öldürmediğini ya da kedinin kurtulup kurtulmadığını bilemiyoruz.” dedi.

Mahallelinin hemen yerel yetkililere haber verdiği, fakat yetkililer geldiğinde hayvanlardan herhangi bir iz bulunamadığı öğrenildi.

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