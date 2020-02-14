Bir eyalet yok oluyor!

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüsü salgını nedeniyle ölü sayısı artmaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkez üssü Hubey eyaletinde kayıtlara geçen vaka sayısı, önceki güne kıyasla yaklaşık 10 kat artarak 14 bin 840’a yükseldi. Salgın nedeniyle bir gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı da salı gününe göre iki kattan fazla artarak 242’ye çıktı. Hubey’de salgın nedeniyle meydana gelen toplam can kaybı sayısı bin 310’a, toplam vaka sayısı da 48 bin 206’ya yükseldi. Çin genelinde ise salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 368’e, toplam vaka sayısı ise 60 bin 329’a ulaştı.

ARTIŞIN SEBEBİ: YÖNTEM

Vaka sayısının hızla artmasının nedeninin Kovid-19’u teşhiste kullanılan yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı. Salgın nedeniyle eyalet genelinde firmalar da kepenk indirdi. Sokakların boş olduğu eyalette insanlar evlerinden çıkmazken mağazalar da açılmıyor. Yerel yetkililer çalışmama süresinin uzatılmasını talep ederek, kurumların 20 Şubat’tan önce açılmaması talimatını verdi.

GEMİDE 44 YENİ VAKA

Japonya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, karantina gemisindeki yolculara son yapılan testlerde 44 yeni vakanın daha belirlendiği duyuruldu. Böylece Yokohama Limanı’nda demirli bulunan gemideki vaka sayısı 219’a yükseldi. Gemideki karantinanın 19 Şubat’ta sona ereceği açıklanmıştı. Ancak gemideki korona virüsü vakası artmaya devam ederken, karantina süresinin uzatılıp uzatılmayacağı belirsizliğini koruyor.

JAPONYA’DA VİRÜSTEN İLK ÖLÜM

Başkent Tokyo’da 80’li yaşlarda olduğu belirtilen bir kadın, virüsün neden olduğu zatürreeden dolayı hayatını kaybetti.

10 BİN KİŞİLİK BÖLGEYE KARANTİNA

Vietnam’ın Son Loi bölgesinde 7 kişide Kovid-19’a rastlandı. Bunun üzerine karantinaya alınan ve 10 bin kişinin yaşadığı bölgede okullar 23 Şubat’a kadar tatil edildi.

EYALET SEKRETERİ GÖREVDEN ALINDI

Çin Komünist Partisi’nin Hubey Parti Sekreteri Ciang Çaoliang, yaşanan “zayıf yönetim” nedeniyle görevinden alındı. Yerine ise Şanghay Eski Belediye Başkanı Ying Yong’u atadı.

42 KİŞİNİN GÖZLEM SÜRESİ BUGÜN BİTİYOR

Vuhan’dan tahliye edilerek Ankara’ya getirilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde tedbir amaçlı gözetim altında tutulan 42 vatandaşın gözlem süresi bugün sona eriyor. Vatandaşların bugün hastaneden çıkışları yapılacak.