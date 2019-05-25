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  3. Bir dayatma da Silahlı Hizmetler Komitesi'nden

Bir dayatma da Silahlı Hizmetler Komitesi'nden

Bir dayatma da Silahlı Hizmetler Komitesi'nden

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'nin açıkladığı yeni savunma bütçesi taslağında S-400 alması halinde Türkiye’nin F-35’lerden men edilmesi maddesi yer alıyor. 

ABD’de Senato’ya bağlı Silahlı Kuvvetler Komisyonu, 2020 yılı için 750 milyar dolarlık savunma bütçesi tasarısını açıkladı. Reuters haber ajansında yer alan habere göre, bu tasarı ABD için daha fazla sayıda F-35 savaş uçağının yanı sıra, Rusya ile yaptığı S-400 savunma sistemi anlaşmasından vazgeçmediği takdirde Türkiye’nin F-35 programına ortaklığına son verilmesini içeriyor. Tasarıda ayrıca, Türkiye’nin gelecekte de Rusya’dan herhangi bir hava ve füze savunma sistemi almayacağı konusunda güvence vermesi istendi. Silahlı Hizmetler Komitesi’nde ele alınan tasarı, 2’ye karşı 25 oyla kabul edildi. 

ÖNCE UZLAŞMA GEREKLİ 

Tasarının yasalaşması için Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato ile Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi tasarıları üzerinde uzlaşma sağlanması gerekiyor. ABD Kongresi her yıl NDAA yasası geçiriyor. Bu yasa Savunma Bakanlığı’nın politikasını belirliyor. Yeni NDAA yasasının Türkiye’yi, beşinci kuşak F-35 savaş uçağı üretimi için oluşturulan uluslararası ortaklıktan çıkarması bekleniyor. ABD’nin NATO müttefikleri arasında yer alan Türkiye de diğer ülkeler gibi F-35’lerin hem alıcısı hem de üretim ortağı konumunda. 

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