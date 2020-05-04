Bir buluşma sinyali daha verdi! Trump, Kim Jong'un yaşadığına çok sevindi

Öte yandan Trump’ın yorum yaptığı Kim Jong-un’un ülkenin başkenti Pyongyang’da gübre fabrikasının açılışına katıldığını gösteren fotoğrafların bir Türk tarafından paylaşılmış olması ise dikkati çekti. Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.