Bir buluşma sinyali daha verdi! Trump, Kim Jong'un yaşadığına çok sevindi
ABD Başkanı Donald Trump, öldüğü söylentilerinin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fabrika açılışındaki fotoğraflarına ilişkin, “Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmekten memnunum” yorumunu yaptı.
Öte yandan Trump’ın yorum yaptığı Kim Jong-un’un ülkenin başkenti Pyongyang’da gübre fabrikasının açılışına katıldığını gösteren fotoğrafların bir Türk tarafından paylaşılmış olması ise dikkati çekti. Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.