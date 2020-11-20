Biontech'in CEO'su Türk bilim adamı Uğur Şahin: 2021'e aşıyla gireriz

Dünya koronavirüs salgınıyla boğuşurken milyarlarca insanın beklediği aşı müjdesinde birbiri ardında sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Önceki gün Alman Biontech firması ve Pfizer işbirliğince üretilen aşının 65 yaş üstü için etkili bağışıklık yarattığı haberinin ardından dün de Oxford Üniversitesi’nin ilaç şirketi Astra Zeneca ile birlikte geliştirdiği aşının 60 ve 70’li yaşlardakilerde güçlü bir bağışıklık sistemi tepkisi yarattığı belirtildi. Böylece aşının hastalık yüzünden en büyük risk altına giren yaş gruplarını koruyabileceği umutları arttı.

YENİ YIL HEDİYESİ OLACAK



Biontech’in CEO’su Türk bilim adamı Uğur Şahin, koronavirüse karşı % 95 etkili olduğu ve ciddi yan etkilerinin bulunmadığı açıklanan Biontech/Pfizer aşısının onayının, her şey yolunda giderse Aralık ayının ortasında alınacağını ve dağıtıma da yılbaşından önce başlanacağını duyurdu. Şahin, “Aşımız dünyaya yeni yıl hediyesi olacak” ifadelerini kullandı.

AB ve Alman Meclisi tarafından düzenlenen “Avrupa’da göç ve iltica” konulu konferansta Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin başarısı örnek gösterildi.



ERKEKLER DAHA SIK YAPTIRACAK



Fransa’da yapılan yeni bir çalışmada, Kovid-19’a karşı üretilen antikorların erkeklerde ortalama iki ay içinde ve kadınlardan çok daha hızlı şekilde düştüğü ortaya konuldu. Bilim insanları, erkeklerin daha sık aşı olması gerekebileceğini belirtti.

TEDAVİLERDE ÇIĞIR AÇABİLİR



Bilim insanları BioNTech ve Moderna’nın aşıları geliştirirken kullandığı genetik teknolojinin kanser ve kalp hastalıkları tedavisinde de çığır açabileceği belirtti. “Kurye RNA” diye adlandırılan teknoloji vücudun kendi moleküler mekanizmalarını kullanarak daha çabuk sonuç almayı vaat ediyor.