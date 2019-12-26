Binlerce kişi Halkalı Güneş Tutulmasını seyretti

Bu yılın son Güneş Tutulması, Noel'in ertesinde, bugün gerçekleşti.

Güneş'in etrafında ateş çemberi gibi bir görüntü oluşturan 'halkalı tutulma' kuzey Pasifik ve Okyanusya’da son bulmadan önce özellikle Suudi Arabistan, Asya’da Hindistan'ın güneyi, Endonezya, Sumatra, Borneo ve Filipinler'de izlendi.

Tutulmanın izlenebildiği ülkelerde binlerce kişi ‘hayatta bir kerelik’ diye tabir edilen bu ana tanıklık etmek için toplandı. İnsanlar özel gözlüklerle ve özel güneş filtresine sahip teleskoplarla bu gök olayını izledi.

HİNDİSTAN’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ, MAÇ ERTELENDİ

Hindistan’da tutulma nedeniyle Mumbai ve Rajkot takımları arasındaki kriket maçı iki saatliğine ertelendi, doğudaki Odisha eyaletinde okullar, kamu kurumları ve mahkemeler tatil edildi.

Ancak hava kirliliğinin görülmemiş boyutlara ulaştığı başkent Yeni Delhi’de bu nedenle tutulma izlenemedi.

Başbakan Narendra Modi, “Pek çok insan gibi ben de çok heyecenalıydım ama maalesef bulutlar kapattığı için güneşi göremedim ama Kozhikode civarında anlık bir görüntü yakalayabildim” dedi.

BİR SONRAKİ TUTULMA HAZİRAN 2020’DE

Halkalı Güneş Tutulması, Ay'ın Güneş’in önünden tam kavuşumlu geçişinde güneşi tam örtmediği zaman gözlemleniyor. Tutulma sırasında Güneş'in yüzde 97'si kapanarak ateş çemberini andıran bir görüntü ortaya çıkıyor.

Bir sonraki tutulma Haziran 2020’de gerçekleşecek ve Afrika’da dar bir alanla kuzey Asya’da gözlemlenebilecek.

(Sputnik)