Adriana Lima geceye damgasını vurdu!

Breakthrough Yaşam Bilimleri Ödülü, nörolojik hastalıkların anlaşılmasına katkıda bulunan çalışmalarından dolayı Jeffrey M. Friedman, F. Ulrich Hartl ve Virginia Man-Yee Lee’ye verildi. Matematik Ödülü’ne Alex Eskin layık görülürken, Temel Fizik Ödülü, 20 ülkedeki 60 kurumu temsil eden Event Horizon Telescope Collaboration araştırma grubunun 347 üyesine verildi. Davetliler arasında en dikkat çeken isim ünlü model Adriana Lima oldu.