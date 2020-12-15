  • $7,8698
  • 9,5692
  • 465.196
  • 1388.55
  • Haberler
  • Dünya
  • Bilim dünyasından müjde! Koronavirüsün ilacı bulundu
15 Aralık 2020 Salı 08:31 | Son Güncelleme:

Bilim dünyasından müjde! Koronavirüsün ilacı bulundu

Bilim dünyasından müjde! Koronavirüsün ilacı bulundu

Almanya'da Fromycon isimli biyoteknoloji şirketi, virüse karşı ilaç buldu. FYP207 adlı ilaç, koronavirüsün hücrelere giriş yollarını kapatıyor ve mutasyon geçirse bile nüfus etmesini egelliyor.

Almanya'da Fromycon isimli biyoteknoloji şirketi, virüse karşı ilaç buldu. FYP207 adlı ilaç, koronavirüsün hücrelere giriş yollarını kapatıyor ve mutasyon geçirse bile nüfus etmesini egelliyor.

ACİL ONAY BAŞVURUSU

Tam bir engelleyici olan ilaç için "acil onay başvurusu" yapıldı.

Bu ilaç, aşılanamayan, aşı sonrası yeniden hastalanan ya da antikor üretemeyenler için büyük umut oldu.

2022 YILINDA PİYASADA

Fromycon'un CEO'su Carsten Brockmeyer, "En hızlı onayla bile ilacı 2022 yılının başlarında piyasaya sürebileceğiz" dedi

<p>Kahramanmaraş'ta maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER'e şikayet etmekle

Polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna gelme

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi! İşte yasaktan sonra ilk kareler

Hayvanların şaşırtan röntgenleri

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.