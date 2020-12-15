Bilim dünyasından müjde! Koronavirüsün ilacı bulundu

Almanya'da Fromycon isimli biyoteknoloji şirketi, virüse karşı ilaç buldu. FYP207 adlı ilaç, koronavirüsün hücrelere giriş yollarını kapatıyor ve mutasyon geçirse bile nüfus etmesini egelliyor.

ACİL ONAY BAŞVURUSU

Tam bir engelleyici olan ilaç için "acil onay başvurusu" yapıldı.

Bu ilaç, aşılanamayan, aşı sonrası yeniden hastalanan ya da antikor üretemeyenler için büyük umut oldu.

2022 YILINDA PİYASADA

Fromycon'un CEO'su Carsten Brockmeyer, "En hızlı onayla bile ilacı 2022 yılının başlarında piyasaya sürebileceğiz" dedi