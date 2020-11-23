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  • Biden'ın kabinesi şekilleniyor: Dışişleri Bakanlığı görevine Blinken'i getireceği iddia edildi
23 Kasım 2020 Pazartesi 10:28 | Son Güncelleme:

Biden'ın kabinesi şekilleniyor: Dışişleri Bakanlığı görevine Blinken'i getireceği iddia edildi

Biden'ın kabinesi şekilleniyor: Dışişleri Bakanlığı görevine Blinken'i getireceği iddia edildi
AA

ABD Başkanı Trump ile girdikleri seçim yarışını kazanan Biden'ın, Dışişleri Bakanlığı görevine Antony Blinken'i getireceği iddia edildi.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığı görevine Antony Blinken'i getireceği iddia edildi.

AA'nın ABD medyasından aktardığı habere göre, kabinesini şekillendirmeye başlayan Biden, Dışişleri Bakanlığı görevine kendisine üst düzey dış politika danışmanlığı yapan Antony Blinken'ı getirecek.

Biden'ın aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komitesinde yardımcısı olan 58 yaşında olan Blinken, Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yaptı.

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