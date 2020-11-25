Biden yeni kabine ve yol haritasını açıkladı: Müttefiklerimizle birlikte güçlüyüz

ABD Başkanı Trump’ın inatlaşmayı bırakarak geçiş süreci için onay verdiği yeni başkan Joe Biden, dün Delaware’de düzenlediği toplantıda kritik ‘dış politika’ ve ‘ulusal güvenlik’ ekibini tanıttı. Trump’ın “önce Amerika” söyleminden dönüş sinyali veren Biden, “ABD geri döndü, çekilmiyoruz ve dünyayı yönetip liderlik etmeye hazırız. ABD’nin müttefikleriyle beraber çalıştığında en güçlü olacağına dair inancımı bu ekip somutlaştırıyor” dedi. Biden, ABD’nin Pasifik ve Atlantik’te küresel liderlik rolü üstleneceğini, gereksiz çatışmalarda rol almayacağını ve ittifakları güçlendireceğini belirtti. NBC televizyonuna da konuşan Biden, Beyaz Saray’ın samimi şekilde işbirliği yapmaya başladığını söyledi. Biden, kendi döneminin “3. Obama dönemi” olmayacağını da belirtti.

TEK BAŞIMIZA ÇÖZEMEYİZ



Biden’ın Dışişleri Bakanı olarak aday gösterdiği ve 20 yıldır Biden’la yakın olarak çalışan Antony Blinken ise “ABD olarak güven ve tevazuyla ilerleyeceğiz. Dünyanın sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle işbirliği içinde çalışmalıyız” dedi. BM Daimi Temsilciliği’ne aday gösterilen siyah kadın diplomat Linda Greenfield da “Çok taraflılık ve diplomasi geri döndü” dedi.

SORUŞTURMA GEÇİREN ADAYLAR



Biden, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’ne daha önce CIA Başkan Yardımcılığı yapan Avril Haines’i aday gösterdi. Haines, daha önce Ortadoğu’daki çok sayıda suikastle ilgili olarak soruşturma geçirmişti. Biden’ın İç Güvenlik Bakanlığı’na aday gösterdiği Alejandro Mayorkas ise 2015’te ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri direktörü olarak görev yaparken bazı göçmenlere özel izin çıkarttığı gerekçesiyle soruşturma geçirdi.



İLK TÜRK DELEGE



New Jersey eyaletinde yaşayan işkadını Derya Taşkın, ülkede resmi olarak başkanı seçen 538 seçiciler kurulu üyeliğine Demokrat Parti adına görevlendirilen ilk Türk kökenli Amerikalı oldu.

‘YENİ DÖNEMDE İLİŞKİLER İYİ OLUR’



ABD siyaseti içinde Demokrat Parti’nin en üst idari birimi olan Ulusal Yönetim Kurulu (DNC) üyeliğine kadar yükselen ilk Türk işadamı Murat Güzel, Biden’ın başkanlığı döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinden ümitli olduğunu söyledi. Güzel, “ABD’deki sistem sadece başkana bağlı değil, birçok kurum var. Dolayısıyla ‘Biden gelince Türkiye ile ilişkiler kötüye gidecek’ diyenler yanılıyor” dedi.

STONE DA EKİBE KATILDI



ABD’li ünlü aktris Sharon Stone, Biden’ın Beyaz Saray’a geçiş ekibine katıldığını açıkladı. Katıldığı TV şovunda açıklama yapan Stone da, “Biden benden bulaşıcı hastalıklar üzerinde çalışmamı isterse bunun için tüm deneyimlerimi kullanacağım” dedi.