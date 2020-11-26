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26 Kasım 2020 Perşembe 07:10 | Son Güncelleme:

Biden söz verdi: Koronavirüsü yeneceğiz

Biden söz verdi: Koronavirüsü yeneceğiz

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, "Şükran Günü" öncesi ABD halkına söz vererek, ""Biz bir virüs ile savaştayız, birbirimizle değil. Size söz veriyorum. Hayat normale dönecek" dedi.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, "Şükran Günü" öncesi ABD halkına söz vererek, ""Biz bir virüs ile savaştayız, birbirimizle değil. Size söz veriyorum. Hayat normale dönecek" dedi.

"SÖZ VERİYORUM"

Salgının herkesi yorduğunu ve ülkeyi böldüğünü belirten Joe Biden, "Bu virüsü yenebileceğimizi biliyorum ve yeneceğiz de. Size söz veriyorum, hayat normale dönecek" dedi.

Biden, ABD halkını, "Şükran Günü" ile başlayan ve Noel ile yeni yılın da yaklaşmasıyla tatil sezonunda rekor sayıda artan vakalar nedeniyle seyahat etmemeleri konusunda da uyardı.

<p class='MsoNormal'>Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Le

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