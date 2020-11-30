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  • Biden, Biden Beyaz Saray iletişim ekibini duyurdu: Tamamı kadınlardan oluşuyor
30 Kasım 2020 Pazartesi 07:05 | Son Güncelleme:

Biden, Biden Beyaz Saray iletişim ekibini duyurdu: Tamamı kadınlardan oluşuyor

Biden, Biden Beyaz Saray iletişim ekibini duyurdu: Tamamı kadınlardan oluşuyor
AA

ABD Başkanı Joe Biden, ABD tarihinde ilk defa tamamen kadınlardan oluşan Beyaz Saray iletişim ekibini duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, ABD tarihinde ilk defa tamamen kadınlardan oluşan Beyaz Saray iletişim ekibini duyurdu

AA'da yer alan haberde Biden,  yaptığı açıklamada, yönetiminin ABD tarihinde ilk defa tamamen kadınlardan oluşan Beyaz Saray iletişim ekibine sahip olacağını belirterek, ekibi, "çeşitli, deneyimli ve yetenekli" olarak nitelendirdi.

Biden, "Amerikan halkıyla doğrudan ve doğru şekilde iletişim kurmak, başkanın en önemli görevlerinden biridir ve bu ekibe, Amerikan halkını Beyaz Saray'a bağlamak gibi muazzam bir sorumluluk emanet edilecektir." dedi.

Biden ve seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris, şu anda geçiş ekibinin onaylarını denetleyen Jen Psaki'yi Beyaz Saray Sözcüsü olarak atadığını bildirdi.

Psaki, Obama yönetimi döneminde de Beyaz Saray'da iletişim direktörlüğü, iletişim müdür yardımcılığı ve sözcü yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

Biden'ın seçim çalışmasında kampanya müdür yardımcısı ve iletişim direktörü olarak görev yapan Kate Bedinfield ise Beyaz Saray'ın iletişim direktörlüğünü yürütecek.

Beyaz Saray'ın iletişim ekibine atanan diğer isimler arasında basın sekreteri yardımcılığına atanan Karine Jean-Pierre, iletişim müdür yardımcılığına atanan Pili Tobar, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in iletişim direktörü olarak çalışacak Ashley Etienne ve yine Harris'in kıdemli danışmanı olarak görev yapacak Symone Sanders yer alıyor.

Ayrıca, Biden'ın eşi Jill Biden'a iletişim direktörlüğü yapacak isim olarak Elizabeth Alexander'ın ismi de listede yer aldı.

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